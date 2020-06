Siparietto social tra Djokovic e LeBron James: il serbo fa canestro, il "Re" fa i complimenti

Nole, grande appassionato di basket, pubblica un video su Twitter dove sfida la stella dei Los Angeles Lakers. L'asso NBA risponde: "Sei pronto! E complimenti per il tuo stile di tiro". Chissà se davvero i due si troveranno mai a fare un uno contro uno a canestro... Poi potrebbero replicare con le racchette da tennis.

Da buon nativo dei Balcani Novak Djokovic è anche un grande appassionato di pallacanestro. Non solo da guardare, anche da praticare e con una tecnica tutt'altro che disprezzabile. Il campione serbo, visto più volte negli anni a bordocampo nelle arene NBA per assistere alle partite di Miami Heat o Los Angeles Lakers, ha deciso di sfidare niente meno che LeBron James!

Nole ha postato un video su Twitter in cui si esibisce in un bel tiro a canestro e poi scrive: "Sono pronto per un 1-contro-1 King James?", citando la stella dei Los Angeles Lakers. La risposta dell'asso NBA non è tardata: "Ha! Credo che tu lo sia. Ottimo movimento a concludere il tiro, amico!", specificando l'ottimo rilascio del pallone del campione serbo dopo il palleggio e il salto.

Play Icon

Tennis Adria Tour: Zverev regala palline al pubblico, standing ovation per lui a Zadar DA 13 ORE

Chissà se li vedremo mai duellare a canestro o, perchè no, su un campo in cemento o in terra rossa con racchette e pallina da tennis.

Play Icon WATCH Adria Tour: Djokovic vince il primo punto con Coric con una smorzata di rovescio 00:00:38

Play Icon

Tennis Drop shot favoloso di Djokovic: Coric risponde col tweener ma non può nulla DA 14 ORE

Play Icon