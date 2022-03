Elina Svitolina dice stop, almeno per il momento. Con un messaggio affidato ai propri canali social, la giocatrice ucraina ha annunciato di voler prendersi una pausa dal tennis dopo l'eliminazione al secondo turno nel torneo di Miami. L'attuale numero 20 del mondo salterà sicuramente il turno preliminare di Billie Jean King Cup (l'ex Fed Cup) e anche alcuni dei successivi tornei in Europa. Ignota la data del rientro, probabilmente non l'ha deciso nemmeno lei. Di certo su questa scelta pesa la guerra tra Ucraina e Russia, sulla quale lei si è esposta con forza fin dai primi giorni e dice stop, almeno per il momento. Con un messaggio affidato ai propri canali social, la giocatrice ucraina ha annunciato di voler prendersi una pausa dal tennis dopo l'eliminazione al secondo turno nel torneo di Miami. L'attuale numero 20 del mondo salterà sicuramente il turno preliminare di Billie Jean King Cup (l'ex Fed Cup) e anche alcuni dei successivi tornei in Europa. Ignota la data del rientro, probabilmente non l'ha deciso nemmeno lei. Di certo su questa scelta pesa la guerra tra Ucraina e Russia, sulla quale lei si è esposta con forza fin dai primi giorni e verso cui ha dimostrato grande sofferenza negli ultimi tornei

Ucraina, l'appello di Svitolina: "Il mondo del tennis deve fare di più"

"Questi due mesi sono stati estremamente difficili per me, mentalmente e fisicamente - scrive su Instagram -. Per molto tempo ho avuto problemi alla schiena e il dolore non mi ha permesso di preparare al meglio per questo torneo. Nello stesso tempo, osservare con un insostenibile dolore nell'anima con quanto coraggio il popolo ucraino stia difendendo la nostra nazione mi ha dato una spinta forte per continuare a lottare in campo. Adesso però il mio corpo non può più reggere, ho bisogno di fermarmi. Mi dispiace, ma dovrò saltare la Billie Jean King Cup e alcuni dei miei tornei preferiti in Europa. Ma sono sicura che ci rivedremo presto. Grazie per il vostro supporto in questo periodo duro".

