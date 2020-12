Il 16 dicembre l'ATP ha rilasciato il calendario ufficiale della stagione 2021. O meglio, è uscito quello per le prime 7 settimane che portano fino alla fine dell’Australian Open, ora ufficialmente in programma dall’8 al 21 febbraio (è slittato di ben 3 settimane rispetto alla consueta tabella di marcia del tennis mondiale); per il resto della programmazione, bisognerà aspettare un altro po’. Ecco il calendario completo per non perderti neanche un match dell'avvicinamento all'Open di Melbourne, esclusiva di Eurosport.