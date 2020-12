Si attendevano da tempo notizie a riguardo e, dopo l’annuncio del circuito ATP circa i primi tornei del calendario 2021, anche la WTA ha risposto presente. La stagione, dunque, prenderà il via dall’Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open, torneo 500 che si disputerà dal 5 al 13 gennaio presso lo Zayed Sports City International Tennis Center. “Siamo lieti di dare il via all’annata del tennis femminile con l’Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open. Abu Dhabi è una capitale globale dello sport mondiale e la presenza delle migliori giocatrici non fa che rafforzare la nostra reputazione“, ha affermato H.E Aref Al Awani, Segretario generale dell’Abu Dhabi Sports Council.

Tennis Tutto il tennis in diretta: il calendario dei tornei ATP 17/12/2020 A 10:35

Le qualificazioni degli Australian Open si svolgeranno a Dubai dal 10 al 13 gennaio e attraverso dei voli charter vi sarà il trasferimento in Australia dove poi sarà osservato un periodo di quarantena (due settimane), prima di due tornei WTA 500 che si terranno contemporaneamente a Melbourne Park dal 31 gennaio al 7 febbraio. Lo Slam australiano si disputerà dall’8 al 21 febbraio. Un WTA 250 si terrà la seconda settimana degli Australian Open, consentendo agli atleti di rimanere a Melbourne, assicurandosi tre settimane di competizione.

Swiatek regina: la finale con Kenin in 180''

Steve Simon, presidente e CEO di WTA, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare i primi tornei della stagione 2021 WTA, con la salvaguardia della salute in primo piano. Vogliamo esprimere il nostro sincero apprezzamento per la collaborazione tra le principali parti interessate, insieme alle autorità sanitarie locali che sono state fondamentali per portarci a questo punto. Il duro lavoro continuerà mentre guardiamo avanti nel 2021 per garantire un calendario sicuro e solido“.

Per la situazione pandemica e i tempi richiesti, i tornei WTA 250 ad Auckland e Shenzhen non si terranno nel 2021, ma dovrebbero tornare nel calendario del WTA Tour nel 2022. Nelle prossime settimane vi saranno comunicazioni in merito al resto del calendario, che chiaramente sarà influenzato dall’andamento dei contagi nel mondo. Ecco il calendario completo, almeno per quanto riguarda le prime sette settimane, per non perderti neanche un match in avvicinamento all'Open di Melbourne, esclusiva di Eurosport.

Dal 5 al 13 gennaio

WTA 500 Abu Dhabi

Dal 10 al 13 gennaio

Qualificazioni Australian Open a Dubai

Dal 31 gennaio al 7 febbraio

WTA 500 Melbourne 1

WTA 500 Melbourne 2

Dall'8 al 21 febbraio

Australian Open

Dal 15 al 21 febbraio

WTA 250 Melbourne

Sabalenka vince il WTA Linz: gli highlights della finale

Australian Open Ufficiale: Australian Open al via dall'8 febbraio 17/12/2020 A 00:37