Un grosso scossone scuote il secondo giorno del Roland Garros.numero 2 del mondo e campionessa in carica, si arrende in tre set alla francesecon il punteggio di, evidenziando un pesante ritardo di forma e di ritmo-partita accusato dopoper un problema a un gomito. La ceca non giocava da tre mesi esatti: il suo ultimo match prima dell’esordio a Parigi risaliva al 23 febbraio, quando perse a Doha contro Jelena Ostapenko.