Holger Rune festeggiava il suo primo titolo ATP in carriera a Monaco di Baviera grazie a una cavalcata straordinaria da wild-card. Il danese, fresco diciannovenne, aveva sgambettato anche Alexander Zverev, numero 3 del mondo, conquistando la sua prima vittoria di sempre contro un Top 10. Denis Shapovalov, testa di serie numero 12 del tabellone, con una vittoria in tre set per 6-3, 6-1, 7-6(4). Un mese fa,festeggiava il suo primo titolo ATP in carriera agrazie a una cavalcata straordinaria da wild-card. Il danese, fresco diciannovenne, aveva sgambettato anche, numero 3 del mondo, conquistando la sua prima vittoria di sempre contro un Top 10. Nel Day 3 del Roland Garros , Rune ha sorpreso anchetesta di serie numero 12 del tabellone, con una vittoria in tre set per 6-3, 6-1, 7-6(4).

Il teenager danese prosegue così la sua straordinaria crescita nel ranking ATP, dove ha già raggiunto la 40esima posizione. Il salto rispetto all’inizio del 2021 è vertiginoso: in meno di 17 mesi, Rune è schizzato dall’essere il numero 475 del mondo alla Top 40. Un consiglio: continuiamo a seguire questo ragazzo, perché il futuro sarà sicuramente brillante.

Martina Trevisan ha debuttato nel main draw del Roland Garros Magda Linette, reduce da una grande vittoria su Ons Jabeur. La chance per avanzare nel tabellone è molto buona, così come successo già due anni fa, quando Trevisan registrò il suo miglior risultato della carriera in uno Slam raggiungendo i quarti di finale sulla terra rossa di Parigi. Dopo aver festeggiato il suo primo titolo in carriera a Rabat, in Marocco,ha debuttato nel main draw del Roland Garros superando in due set la britannica Harriet Dart (6-0, 6-2) . L’azzurra è attesa dalla polacca, reduce da una grande vittoria su Ons Jabeur. La chance per avanzare nel tabellone è molto buona, così come successo già due anni fa, quando Trevisanraggiungendosulla terra rossa di Parigi.

Quella striscia vincente che la vide superare grandi avversarie, dalla connazionale Camila Giorgi, a Cori Gauff, Maria Sakkari e Kiki Bertens (primo successo contro una Top 10 in carriera), le ha permesso di centrare il miglior risultato per un’azzurra in uno Slam dal 2018 (quarti di finale per Camila Giorgi a Wimbledon) e ha aperto una nuova fase, più matura, per la giocatrice toscana.

Nel 2021, Trevisan ha superato il primo turno sia al Roland Garros che agli US Open, e si è ripetuta anche all’inizio del 2022 agli Australian Open. Ora, a Parigi, dove può vantare il suo miglior record assoluto negli Slam (6-2), si trova di fronte a un’altra grande possibilità per avanzare in uno spicchio del tabellone senza padrone.

