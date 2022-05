Jannik Sinner sembra sull'orlo del tracollo quando, nel secondo set del terzo turno contro lo statunitense MacKenzie McDonald, si ritrova in svantaggio per 2-5 e 0-40. Il ginocchio sinistro, sorretto da una fasciatura vistosa, gli impedisce di muoversi con la solita naturalezza. Invece, l'altoatesino risponde di puro orgoglio, riprendendo in mano la partita con una forza mentale straordinaria.

annulla 11 set-point e forza il tie-break affossando le sicurezze dell'avversario. E lì, attingendo dalle ultime energie fisiche e nervose, completa il capolavoro mettendo in archivio il set, Sinnere forza il tie-break affossando le sicurezze dell'avversario. E lì, attingendo dalle ultime energie fisiche e nervose, completa il capolavoro mettendo in archivio il set, viatico per lanciarsi verso il passaggio agli ottavi di finale

Ad

Roland Garros Sinner cinico: cancella 11 set point e vola agli ottavi IERI A 09:05

Il tie-break vinto si unisce a una lunga serie positiva di un 2022 che ha sempre visto Sinner reggere in maniera spettacolare davanti ai momenti di grande tensione: l'azzurro ne ha conquistati ben 10 sui 13 disputati in questa stagione.

Sinner: "Infortunio? Non sono al 100%, non ne voglio parlare più di tanto"

Martina Trevisan, una cavalcata da soli 14 game persi

Martina Trevisan ha raggiunto gli ottavi di finale del Roland Garros cavalcando un momento di forma straordinaria cominciato già in Marocco, con il trionfo nel torneo di Rabat. L'azzurra ha inanellato otto successi consecutivi sulla terra rossa del Nordafrica e quella parigina, ha raggiunto gli ottavi di finale del Roland Garros cavalcando un momento di forma straordinaria cominciato già in Marocco, con il trionfo nel torneo di Rabat. L'azzurra ha inanellatosulla terra rossa del Nordafrica e quella parigina, segnando un nuovo record per il tennis italiano femminile dal 2017 (Francesca Schiavone, 9 vittorie in serie).

La carica emotiva è altissima, e giocherà un ruolo determinante nella sfida di domenica contro la bielorussa Aljaksandra Sasnovič.

Trevisan ha perso soltanto 14 game nella prima settimana in Francia, facendo segnare la miglior prestazione per un'azzurra in uno Slam dal 2013, quando Flavia Pennetta ne lasciò soltanto 12 alle avversarie. In quel torneo, Pennetta raggiunse le semifinali, dove si arrese alla numero 2 del tabellone, Vika Azarenka.

Trevisan nel Cube: "Devo credere nelle mie armi. Sasnovich? Servirà voglia di vincere"

Roland Garros Sinner-Rublev, sfida di lusso per i quarti di finale: quando e dove vederla 18 ORE FA