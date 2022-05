Martina Trevisan si arricchisce di un nuovo capitolo. L'azzurra migliora l'exploit vissuto nel 2020 e raggiunge le semifinali del Roland Garrossuperando in tre set la canadeseLeylah Fernandez, battuta 6-2, 6-7, 6-3. La favola disi arricchisce di un nuovo capitolo. L'azzurra migliora l'exploit vissuto nel 2020 e raggiunge le, battuta

Vero, Trevisan è agevolata da un problema al piede dell'avversaria, ma arrivare tra le prime quattro dello Slam francese per una professionista che ha vinto il suo primo titolo in carriera soltanto due giorni prima di scendere in campo a Parigi, è un risultato leggendario.

La fiammata di Rabat ha permesso a Trevisan di presentarsi ai blocchi di partenza del Roland Garros con una fiducia in se stessa straripante. Le cinque vittorie raccolte sul rosso marocchino sono state bissate da altrettanti successi in Francia, allungando a 10 una striscia record.

Trevisan non ha soltanto infranto il record di Francesca Schiavone, che resisteva dal 2017, ma anche svoltato in maniera improvvisa la sua intera carriera. Prima di questo magico maggio tra Rabat e Parigi, infatti, l'azzurra aveva vinto soltanto 10 match nei suoi cinque anni da professionista nel tabellone principale dei tornei WTA 250, 500, 1.000 e Slam.

Iga Swiatek prosegue la sua marcia serrata verso la finale del tabellone femminile del Roland Garros. prosegue la sua marcia serrata verso la finale del tabellone femminile del Roland Garros. La polacca miete anche la cinese Zheng Qinwen nonostante un primo parziale complesso, perso al tie-break dopo aver sprecato cinque set-point. Ma, nei due set successivi, Swiatek annichilisce l'avversaria, concedendole soltanto due game (6-0, 6-2).

Si tratta della 32a vittoria consecutiva per la numero 1 del mondo, che eguaglia così la terza striscia positiva più lunga del nuovo secolo, appartenente a Justine Henin. Non solo. Il 6-0 con cui reagisce nel secondo parziale vale l'ennesimo "bagel" di questo suo 2022 straordinario, che l'ha già vista vincere per 16 volte un set senza lasciare giochi alle avversarie.

Si rafforza, così, un'altra striscia straordinaria, buona per agganciare al quarto posto di questa speciale classifica Vera Zvonareva (2008) e Martina Hingis (2001). Swiatek è in pieno ritmo per raggiungere la vetta della graduatoria, scalzando Serena Williams (25 set vinti per 6-0 nel 2013).

