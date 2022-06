Tennis

Roland Garros, Tennis 360, Ep. 13: Nadal sopravvissuto. Zverev: non è solo sfortuna...

ROLAND GARROS - Simone Eterno e Fabio Colangelo analizzano la 13a giornata del torneo 2022: Nadal sopravvive a una giornata ancora complicata, Zverev cade in un infortunio che non può essere definito solo sfortuna. Tennis 360 è in onda ogni giorno sulla pagina Facebook di Eurosport intorno alle ore 19:30, prima della sessione serale RG

00:32:30, 14 minuti fa