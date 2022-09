Tennis

US Open 2022, Tennis 360, Ep. 13: Alcaraz un fenomeno su tutta la linea

US OPEN 2022 - Simone Eterno, Jacopo Lo Monaco, Roberta Vinci e Fabio Colangelo analizzano la 13a giornata del torneo: Carlos Alcaraz in finale dopo la terza vittoria consecutiva al 5° set in questo torneo: un fenomeno non solo tennistico, ma anche fisico e mentale. Tennis 360 è in onda ogni giorno sulla pagina Facebook di Eurosport alle 16:00

00:40:45, 30 minuti fa