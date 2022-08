Tennis

US Open 2022, Tennis 360, Ep. 3: Raducanu out, adesso ripartire nell'ombra. L'Italia dei maratoneti

US OPEN 2022 - Simone Eterno, Jacopo Lo Monaco e Roberta Vinci analizzano la 3a giornata del torneo: Emma Raducanu è subito fuori: quale futuro per lei? Sinner, Musetti, Fognini: l'Italia del 5° set. Tennis 360 è in onda ogni giorno sulla pagina Facebook di Eurosport alle 16:00.

00:56:59, 35 minuti fa