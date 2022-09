Tennis

US Open 2022 - Tennis 360, Ep. 6: "Grazie Serena Williams", i nostri ricordi più belli

US OPEN 2022 - Simone Eterno, Jacopo Lo Monaco e Fabio Colangelo analizzano la 6a giornata del torneo e si soffermano su Serena Williams, alla sua ultima partita in carriera.Tennis 360 è in onda ogni giorno sulla pagina Facebook di Eurosport alle 16:00

