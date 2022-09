Tennis

US Open 2022, Tennis 360, Ep. 9: Tiafoe e un'impresa che "cambia" la storia

US OPEN 2022 - Simone Eterno, Jacopo Lo Monaco e Fabio Colangelo analizzano la 9a giornata del torneo: l'impresa di Frances Tiafoe contro Rafa Nadal apre a una pagina storica per il tennis: mai dal 2003 Serena, Nadal, Djokovic e Federer non erano presenti ai quarti di uno slam. Tennis 360 è in onda ogni giorno sulla pagina Facebook di Eurosport alle 16:00

00:58:24, 31 minuti fa