Reto Schmidli: oggi ha 43 anni e lavora come poliziotto. Nessuno, nella storia del tennis, ha mai battuto sua maestà Roger Federer con il punteggio di 6-0, 6-0. Nessuno. Certo, nella carriera dello “swiss maestro” qualche “cappotto” ogni tanto è arrivato (da Nadal al Roland Garros, da Rafter, da Hurkacz nell’ultimo match a Wimbledon), ma il campione elvetico ha sempre portato a casa almeno un game. Gli archivi dei suoi oltre 1500 match parlano chiaro. A livello giovanile, però, un fortunato possessore del mitologico doppio bagel c’è. Eccome se c’è. Si chiama: oggi ha 43 anni e lavora come poliziotto.

Berrettini a scuola da Federer: lo storico coaching di Roger a Matteo

Ad

L’evento, che andrebbe ricordato con una targhetta, ebbe luogo al Grussenholzli tennis center di Pratteln e Federer, naturalmente, lo ricorda con un sorriso. "Vero, presi due sei a zero ma non giocai male e non uscii dal capo arrabbiato per la mia prestazione". La storia, inizialmente, uscì nel 2005, quando Roger batté l’argentino Gaston Gaudio al Master di Shangai con un doppio 6-0. "Roger ti è mai capitata una cosa simile?", gli avevano chiesto. E lui, limpido: "Non da professionista, ma ricordo un analogo risultato da junior, sì mi accadde una volta".

Tennis Federer e la stretta di mano a Nadal: "Piangevo, era un grazie segreto" 2 ORE FA

Reto Schmidli l’ha raccontata per la prima volta nel 2010, al New York Times e poi alla Bbc. "Non volevo regalargli nulla, pensavo solo a vincere il match. Allora non pensai di essere gentile con lui. Federer rendeva quasi tre anni al tredicenne Schmidli, ma il fuoriquota non si intenerì. "Oggi, invece, se dovesse ricapitare una situazione simile, lascerei un game a Roger". Della serie: eventi clamorosi che non ricapiteranno mai più. "Se dovessi fermare Federer per eccesso di velocità? Gli farei la multa, qui in Svizzera nessuno ti regala niente".

Federer: "È stato un weekend fantastico, grazie a tutti"

Tennis Murray: "Ritiro? Di certo non merito un addio come quello di Federer" 2 ORE FA