Tennis, Adria Tour 2020: Djokovic padrone di casa, presenti anche Thiem e Zverev

In attesa di conoscere il responso definitivo sulla possibile ripresa ad agosto della stagione ufficiale, il tennis esce dallo stallo causato dalla pandemia di coronavirus e ricomincia a muoversi. Tra gli eventi più interessanti in programma per la prossima settimana c’è sicuramente l’Adria Tour 2020, la serie di esibizioni ideata da Novak Djokovic, che farà il proprio debutto a Belgrado tra il 12 e il 14 giugno.

Il numero 1 del ranking ATP non sarà l’unico nome di rilievo a partecipare alla prima tappa: accanto a lui infatti ci saranno Dominic Thiem (recentemente già sceso in campo per i Campionati Austriaci), Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Marin Cilic, Viktor Troicki, Borna Coric e Dusan Lajovic. Ad inaugurare il weekend di Belgrado, nella giornata di venerdì, ci sarà un match di doppio che vedrà in campo Djokovic e Jelena Jankovic, la quale tornerà a giocare a distanza di quasi tre anni dall’ultima apparizione (settembre 2017). L’evento sarà disputato a porte aperte, chiaramente facendo rispettare le misure di sicurezza richieste e il distanziamento sociale tra gli spettatori: gli organizzatori hanno comunicato di aver venduto i primi 1000 tagliandi in soli 7 minuti.

La tappa di Belgrado sarà solamente il primo appuntamento del mini-tour dei Balcani: seguiranno Zadar (20-21 giugno), una località non ancora specificata del Montenegro (27-28 luglio) e Banja Luka (3-4 luglio). A chiudere la manifestazione ci sarà un match di esibizione tra Djokovic e Damir Dzumhur che si giocherà il 5 luglio a Sarajevo.

