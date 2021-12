Carlos Alcaraz ha vissuto un 2021 indimenticabile: ha vinto le posizione numero 32 del mondo, suo best ranking. Nella nuova puntata di Player's Voice, la serie di Eurosport che raccoglie le voci dei protagonisti del tennis mondiale, ha tirato un bilancio della sua stagione ponendo anche gli obiettivi su quella che inizierà a breve in Australia. ha vissuto unindimenticabile: ha vinto le ATP Next Gen Finals e ha raggiunto, in classifica generale, la, suo best ranking. Nella nuova puntata di, la serie di Eurosport che raccoglie le voci dei protagonisti del tennis mondiale, ha tirato un bilancio della sua stagione ponendo anche gli obiettivi su quella che inizierà a breve in Australia.

Sul 2021

"Se all'inizio dell'anno qualcuno mi avesse detto che avrei fatto una stagione così, avrei pensato che fosse pazzo. È stato un anno incredibile, pieno di nuove esperienze. Dagli Australian Open fino alle Next Gen Finals, ho avuto momenti belli e momenti brutti e molte occasioni da cui imparare e da cui crescere. Sono grato per tutto quello che ho vissuto, ad esempio giocare contro Nadal a Madrid, contro Zverev ad Acapulco e contro Medvedev a Wimbledon. Questi sono stati grandi momenti contro grandi giocatori su grandi palcoscenici, in cui forse non riesci a giocare come speri, ma credo di avere più esperienza nel mio bagaglio ora grazie a loro. E' forse per questo che sono riuscito a finire l'anno nella posizione di classifica in cui mi trovo ora. E' stato bello vincere le Next Gen Finals: la stagione è stato molto lunga e impegnativa, quindi finire bene fisicamente e ad alto livello e continuare a divertirsi in campo significa molto per me".

Sulla crescita

"La cosa principale che ho imparato nel 2021 è come regolarmi in campo, sapere come giocare quando sono nervoso e contro i migliori giocatori del Tour. Ho capito che potevo competere con i migliori e batterli dopo la partita contro Stefanos Tsitsipas agli US Open".

Sul tifo contro a Parigi

"La partita contro Hugo Gaston al Masters di Parigi, con tutto il palazzetto contro di me, è stata molto dura. Ma so che devo sopportare quei momenti, così quando accadranno di nuovo saprò come gestirli. Ora so che quando tutti i tifosi sono contro di me, è importante che nulla mi faccia inferiore. Pensare che non ci sia nessuno sugli spalti e rimanere concentrati sulla partita è fondamentale".

Sui Big Three

"Nadal, Federer e Djokovic sono grandi atleti e grandi persone. Quando Djokovic ha detto che quello che avevo ottenuto era incredibile, sono rimasto senza parole. Dopo gli ho inviato un messaggio per ringraziarlo delle sue parole. Federer? Sono un po' simile a lui per la dinamicità in campo; per il gioco aggressivo, spesso a rete e in drop. Può fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento ed è qualcosa che sento di poter fare anch'io. La prima volta che ho incontrato Nadal è stato al Rafa Nadal Tour (un circuito di tennis junior), durante una cerimonia di premiazione e non sono riuscito a parlare con lui. Ero emozionato. Ma poi, la prima volta che gli ho parlato veramente, ho visto che era un bravo ragazzo ed è stato molto bello confrontarsi. E' simpatico e umile. Al mio allenatore, Juan Carlos Ferrero (ex n.1 del mondo e campione del Roland-Garros 2003), non piace quando sono paragonato a Rafa. Cerca di farmi concentrare su me stesso, su Carlos Alcaraz, e non cercare di essere come qualcun altro. Questo consiglio mi aiuta molto".

Sugli obiettivi nel 2022

"Nel 2022 voglio continuare a crescere e fare esperienza, ma ora che ho raggiunto questa posizione in classifica (32 nel ranking Atp ndr.) posso essere più ambizioso. Il mio obiettivo è finire ancora una volta nella Top 50, ma anche vincere un altro torneo. Sarei ovviamente molto felice se fosse un Masters 1000 o uno Slam, ma forse, ecco, vincere un ATP 500 sarebbe un buon compromesso".

