Carlos Alcaraz sta muovendo l’attenzione in Spagna, per un post-Nadal che con il 18enne murciano sembra davvero di più facile gestione per il tennis spagnolo. E sul continuo paragone con Rafa, Alcaraz ne ha parlato in una lunga intervista concessa alla trasmissione televisiva 'El Hormiguero' dove il giovane iberico ha toccato tanti temi. “E’ chiaro che il continuo paragone con Rafa è come avere un zaino sulle spalle in cui continuano a metterti pietre. Però per ogni pietra che mi mettono, ogni pietra cerco di ritirare indietro”. Da lunedì scorso ha sfondato per la prima volta il muro della Top 10 e sembra destinato a rimanerci per un bel po’.sta muovendo l’attenzione in Spagna, per un post-Nadal che con il 18enne murciano sembra davvero di più facile gestione per il tennis spagnolo. E sul continuo paragone con Rafa, Alcaraz ne ha parlato in una lunga intervista concessa alla trasmissione televisiva 'El Hormiguero' dove il giovane iberico ha toccato tanti temi. “”.

E’ questo il segreto di Alcaraz insomma, che non vuole invischiarsi in un paragone scomodo. Lo spagnolo ha raccontato anche tante cose delle sua quotidianeità: “Dalle 9:30 alle 13:30 mi alleno senza sosta, che sia palestra o tennis. E poi ancora al pomeriggio”.

Alla domanda se non gli siano marcate fin qui cose tipiche dell’adolescenza, Alcaraz risponde così: “Ovviamente non sono potuto andare a molte feste, ma al di là di quello non è che mi sia perso molto. Quanto torno a casa dimentico di essere un tennista professionista e torno un ragazzo normalissimo”.

Alcaraz in questa intervista ha anche sottolineato l'importanza dell'aspetto mentale nel tennis: "Quando vedo che il mio avversario rallenta un po’ o non è concentrato e non è più così sicuro, allora me ne rendo conto e provo ad attaccare. Mi piace giocare in maniera coraggiosa, voglio essere aggressivo in campo e per fare questo appunto bisogna giocare un tennis d’attacco, un tennis coraggioso”.

Un Alcaraz che ha regalato anche qualche chicca. Come Nadal, famoso per i suoi speciali riti, sempre gli stessi, anche Alcaraz ha confessato di avere qualcosa di simile. “Scelgo una doccia a inizio torno e poi cerco di farla sempre in quella. Così come la borsa: cerco sempre di lasciarla nella stessa posizione. E poi l’outfit. Nike me ne manda vari, ma se inizio un torneo con quello poi voglio sempre finire con lo stesso”.

Alcaraz ha rivelato anche qualche segreto in termine di alimentazione: “La sera prima di una partita di solito mangio riso e pesce. Poi un'ora e mezza prima di una partita, mangio una pasta con crema 100% cacao – si chiama ambrosia. Poi datteri e olio d'oliva per darmi energia".

Infine l’aspetto economico. Non ancora nemmeno 19enne, Carlos Alcaraz ha già iniziato a guadagnare parecchi denari. Sulla questione però c’è la famiglia: “Se ne occupano i miei genitori. Se devo comparsi qualcosa per il golf, che mi piace, non c’è problema. Invece sto ancora lottando con loro per cercare di comprarmi una bella macchina nuova”.

