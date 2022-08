Alexander Zverev soffre di diabete di tipo 1 sin da piccolissimo. Se n'è accorto quando era bambino, a quattro anni, ma lo ha rivelato soltanto oggi. Il numero 2 del tennis ha annunciato la nascita della sua Alexander Zverev Foundation, con cui si impegnerà nell'aiutare bambini e giovani colpiti dallo stesso tipo di patologia attraverso la somministrazione di farmaci necessari per la terapia come l'insulina e la messa in atto di programmi di prevenzione e di sensibilizzazione su un corretto stile di vita.

"Da bambino non ci pensavo molto. Poi, col tempo, ho iniziato a farlo sempre di più - ha dichiarato in un'intervista concessa Kicker -. Oggi voglio essere un esempio per tutti. Si può fare molta strada nella vita pur soffrendo di questa malattia".

"Molti anni dopo aver scoperto la mia condizione e con un grande successo alle spalle, mi sento fiducioso per rendere pubblica questa iniziativa. Voglio restituire quello che ho ricevuto. Mi trovo in una situazione privilegiata, perché vivo la vita che ho sempre voluto. Ma ci sono moltissimi bambini che non sono altrettanto fortunati, quindi penso sia importante aiutare le altre persone".

La prima iniziativa promossa dalla Fondazione di Zverev è in programma per domenica 21 agosto. Sarà una staffetta di triathlon per raccogliere donazioni. Tra i partecipanti, ci saranno Britta Steffen, campionessa olimpica di nuoto, e Andriy Grivko, ex-ciclista ucraino.

