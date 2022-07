Alexander Zverev è tornato ad allenarsi fisicamente dopo il grave infortunio alla caviglia destra rimediato durante la Il mio tipo di stagione sull’erba quest’anno”. a rimediato durante la semifinale del Roland Garros . Il tedesco ha pubblicato un video sui suoi profili social, mostrando un allenamento sulla cyclette: “”.

Ad

Alexander Zverev ha cominciato ad allenarsi sulla caviglia infortunata, anche se indossa un tutore all’altezza della zona interessata dall’infortunio (lesione di diversi legamenti). Al momento non si sa ancora quando il tennista teutonico tornerà a giocare, ma ai microfoni di RTL si è un po’ sbottonato: “Posso già mettere un po’ di peso sulla gamba, sto per camminare senza stampelle, ecco una bella sensazione e vedremo come va. Non ho ancora rinunciato agli US Open e ovviamente voglio far parte della Coppa Davis. Questo è un obiettivo, perché io e mio fratello abbiamo anche aiutato con l’organizzazione a portare la Coppa Davis ad Amburgo”.

Tennis Barty: "Non ho visto le finali di Wimbledon. Ritiro? No rimpianti" 7 ORE FA

Il ribattezzato Sascha sarà della partita in occasione dell’ultimo Slam della stagione, in programma sul cemento di New York dal 29 agosto all’11 settembre? “È una situazione che bisogna attraversare, e in un certo senso non vedo l’ora di iniziare la riabilitazione. Ognuno ha la sua strada e il suo percorso: forse tornerò ancora più forte”.

Zverev torna in campo in stampelle e si ritira: l'abbraccio con Nadal

Wimbledon Djokovic, bagno di folla a Belgrado: l'accoglienza dopo Wimbledon IERI A 15:02