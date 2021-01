Amanda Anisimova sarebbe dovuta essere al via del torneo WTA 500 di Abu Dhabi ma purtroppo ha dovuto saltare la manifestazione a causa della positività al Covid-19. La giocatrice ha postato sui social una foto con la quale dimostra tutta la sua voglia di tornare in campo.

Purtroppo Anisimova dovrà attendere ancora qualche settimana prima di realizzare il suo desiderio. Oltre al torneo WTA 500 di Abu Dhabi la 19enne, semifinalista al Roland Garros, rischia di avere problemi anche per gli Australian Open in programma tra poco meno di un mese.

In primis la numero 30 del mondo dovrà sconfiggere questo maledetto virus per poi cercare la condizione giusta per affrontare il primo Slam della stagione. Un inizio di 2021 decisamente sfortunato per lei che avrà tutto il tempo per rifarsi.