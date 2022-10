, con le caratteristiche di sempre, in casa sua, a Ortisei, nel Challenger delle sue terre. Quello che è accaduto martedì sera dice che il tedescol’ha battuto per 5-7 6-4 6-3, quello che non racconta il punteggio è che queste due ore sono state un modo agonistico per salutare una persona tra le più rispettate degli ultimi vent’anni di tennis. Perché Seppi è stato questo : un giocatore che verrà ricordato non solo per i numeri (18 del mondo, capace di batterenel 2008 enel 2015, autore di scalpi di top ten in serie dal 2005 al 2019 toccando praticamente tre generazioni di tennisti). Il suo ricordo rimarrà anche in chi ha saputo apprezzarne le qualità umane: mai una parola fuori posto, sempre misurato nella buona come nella cattiva sorte.