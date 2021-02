L’esito della Finale degli Australian Open 2021 ha evidenziato un dato: i giovani non sono ancora pronti per dare l’assalto agli Slam . Di fatto, Novak Djokovic (n.1 del mondo) ha dato seguito all’egemonia dei grandi di questo sport, portando il computo delle proprie vittorie Major a 18, 9 delle quali ottenute a Melbourne.

Ci si riferisce allo scozzese Andy Murray, ex n.1 del mondo, in grado di conquistare due titoli a Wimbledon (2013, 2016) e uno agli US Open (2016), senza dimenticare i due ori olimpici del 2012 e del 2016: “I ragazzi più giovani, secondo me, non hanno dimostrato di essere particolarmente vicini. Mi aspettavo una Finale a Melbourne più combattuta. Ma devo ammettere che c’è una sostanziale differenza tra il disputare un quarto di finale o una semifinale di uno Slam e un atto conclusivo, quando dall’altra parte del campo c’è chi ne ha vinte 17 di partite di questo livello. C’è una sorta di timore“, le parole di Murray alla stampa britannica.