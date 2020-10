Non giungono notizie troppo confortanti per quanto riguarda il territorio oceanico. Il torneo ATP 250 di tennis a Auckland (Nuova Zelanda) è stato annullato per via della criticità Coronavirus. Il torneo neozelandese, che di solito si svolge all’inizio di gennaio e a precedere gli Australian Open, non si terrà nel 2021. L’anno scorso vi furono le vittorie del talentuoso francese Ugo Humbert e soprattutto dell’americana Serena Williams, che ottenne il primo titolo dopo la nascita di sua figlia.