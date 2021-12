Roger Federer è il vincitore del Fans' Favorite Singles Player agli ATP Awards 2021. Lo svizzero, che dal 2003 vince il premio assegnato dai tifosi, ha festeggiato il suo 40esimo compleanno ad agosto ed è tornato in campo nel circuito ATP solo lo scorso marzo, a Doha, dopo essersi sottoposto a due interventi di artroscopia al ginocchio destro nel 2020. Adesso Per il 19° anno consecutivo,è il vincitore del. Lo svizzero, che dal 2003 vince il premio assegnato dai tifosi, ha festeggiato il suo 40esimo compleanno ad agosto ed è tornato in campo nel circuito ATP solo lo scorso marzo, a Doha, dopo essersi sottoposto adestro nel 2020. Adesso è ancora ai box dato che è stato nuovamente fermato da un problema al ginocchio durante la stagione sull'erba. Eliminato nei quarti di finale a Wimbledon, ha poi dovuto rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo, dovendosi sottoporre a due operazioni al menisco.

Ad

Ora Federer è a quota 40 titoli agli ATP Awards. Oltre ai 19 Fans' Favorite Awards, Re Roger è stato votato dai suoi colleghi per 13 volte per lo Stefan Edberg Sportsmanship e come Comeback Player of the Year nel 2017. È stato anche incoronato n. 1 dell'ATP cinque volte ed è stato due volte vincitore dell'Arthur Ashe Humanitarian Award. Forse nell’anno peggiore della sua carriera, il pubblico non smette di essere vicino a quello che è da molti considerato il GOAT del tennis.

Australian Open Pliskova, infortunio al polso: salta gli Australian Open 2022 10 ORE FA

Federer fuori dalla Top 10: com'era il mondo l'ultima volta?

Tennis Federer: "I Next Gen tirano forte sia di dritto che di rovescio" IERI A 13:44