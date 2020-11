Tennis

Tennis, Atp Finals 2020. Novak Djokovic: "Consiglio ATP? I tennisti hanno fatto il mio nome"

Il numero 1 al mondo Novak Djokovic ha dichiarato che il suo ritorno nel consiglio dei giocatori ATP è stato votato dalla maggioranza dei giocatori stessi. Il serbo ad agosto si era dimesso per creare una organizzazione separata. Djokovic ha poi aggiunto che l'ATP ha bloccato il suo ritorno nel consiglio votando una legge che non permette ai giocatori attivi di far parte dell'organizzazione.

