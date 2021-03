Anche Lorenzo Musetti sarà al via dell’ATP 250 di Cagliari, subito successivo al Masters 1000 di Miami. Il diciannovenne di Carrara, come confermato da SuperTennis, ha ricevuto una wild card per il torneo sardo di scena dal 5 all’11 aprile. Nell’elenco degli italiani al momento iscritti, Musetti va ad aggiungersi a Lorenzo Sonego e a Stefano Travaglia, presenti in un tabellone che, a meno di inviti ancora più importanti, verrà comandato dal cileno Cristian Garin e dal russo Aslan Karatsev.

Nell’attesa di giocare in Sardegna, Musetti è prossimo al suo esordio in un Masters 1000 diverso da Roma: entrato direttamente nel tabellone principale a Miami, affronterà l’americano Michael Mmoh all’esordio, con la prospettiva eventuale di incontrare il francese Benoit Paire. Il toscano ha raggiunto due finali Challenger quest’anno, ad Antalya e a Biella, ma il grande balzo lo ha compiuto nel recentissimo ATP 500 di Acapulco: partito dalle qualificazioni, ha sconfitto in fila l’argentino Diego Schwartzman, lo statunitense Frances Tiafoe e il bulgaro Grigor Dimitrov prima di fermarsi solo in semifinale, in un match peraltro bello da vedere, di fronte al greco Stefanos Tsitsipas.

