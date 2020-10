La stagione del tennis ha vissuto profondi cambiamenti a causa del Covid-19, con molti tornei cancellati, ma anche con l’ingresso di nuove competizioni, tra cui l’ATP 250 di Nur Sultan, in Kazakistan, che vedrà al via Benoit Paire come testa di serie numero 1, ma anche gli italiani Stefano Travaglia e, notizia dell’ultim’ora, Andreas Seppi.