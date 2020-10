A Pula, in Sardegna, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di tennis 2020, oggi, martedì 13 ottobre, sulla terra rossa sarda è stato disputato il derby italiano valido per il primo turno del tabellone principale di singolare maschile tra Gialuca Mager e Marco Cecchinato, che ha visto prevalere il secondo per 5-7 7-6 (7) 6-2 in due ore e 34 minuti di gioco. Al secondo turno per lui lo statunitense Tommy Paul, numero 7 del seeding.