PRIMO SET – Dal primo quindici il piemontese impone un grande ritmo da fondo. In particolare, con il dritto a sventaglio il n.42 del mondo mette in difficoltà Zeppieri, costretto agli straordinari per annullare le tre palle break in apertura. Sonego continua a spingere , salendo di livello anche con il rovescio, e così arrivano due break nel quinto e settimo gioco che danno una dimensione alla frazione ben gestita dal torinese. Il 6-2 in suo favore (con 2 ace, l’89% dei quindici conquistati con la prima di servizio e il 73% con la seconda) descrive la sicurezza con cui Lorenzo ha giocato il parziale.

SECONDO SET – Lo spartito sembra sempre lo stesso: Sonego on fire e Zeppieri troppo falloso e “in polemica” col nastro. Il 3-1 con break e le due chance non sfruttate dal 25enne nativo di Torino di doppio break nel quinto game pongono l’accento sull’andamento fino a questo punto della frazione. Zeppieri, da grande “cagnaccio” quale è, non ci sta e quindici dopo quindici trova il campo con maggior regolarità, sfruttando meglio le sue traiettorie mancine. Il controbreak si materializza nel decimo gioco quando Lorenzo serve per il match e deve fare i conti con il grande carattere del proprio avversario. Si va al tie-break e in questo caso la maggior esperienza del n.42 ATP fa la differenza, in fatto di gestione dei momenti decisivi. La partita va in archivio sullo score di 7-4, con il piemontese che conclude con 3 ace, l’82% dei punti ottenuti con la prima in battuta e il 65% con la seconda.