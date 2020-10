Sul 4-1 del terzo set, Musetti si arrende a un problema al gomito e sceglie di non mettere a rischio i prossimi impegni ritirandosi. Il finale è 2-6 6-2 4-1 e non ci sarà dunque il derby italiano in finale, con Cecchinato e Petrovic impegnati nell'altra sfida di giornata.

In attesa di conoscere le prossime tappe, concordate con Simone Tartarini, la crescita dopo Roma e Forlì continua. Nulla va a intaccare, in ogni caso, l'ottimo torneo di Musetti, primo classe 2002 a ottenere un quarto di finale e una semifinale ATP (il primo 2001 era stato Sinner ad Anversa). La fatica dopo tanti match giocati e il dolore emerso, prima nel riscaldamento e poi tornato sull'1-2, non gli toglierà comunque la soddisfazione del best ranking: in questo momento è il 123esimo tennista del mondo dopo aver iniziato la settimana da 143. Per intenderci, potrebbe già essere qualificato negli Slam passando dalla porta principale.