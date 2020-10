Si interrompe al secondo turno il cammino di Salvatore Caruso nel torneo ATP Sardegna 2020 in corso di svolgimento sui campi di Santa Margherita di Pula. Il siciliano è stato sconfitto dal tedesco Yannick Hanfmann , numero 101 del mondo, in due set con il punteggio di 6-0 6-4 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Il match inizia subito male per Caruso, che perde il servizio a zero in apertura. Il primo set è un monologo del tedesco, che toglie altre due volte la battuta all’azzurro e chiude sul 6-0. Nel secondo c’è molta più battaglia, ma è decisivo un unico break, quello ottenuto da Hanfmann nel nono gioco, con il tedesco che poi ha chiuso il set ed il match sul 6-4.