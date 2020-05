Tennis: ATP Umago 2020, arriva la cancellazione per quest'anno

Dal nostro partner OAsport.it

A seguito dell’ulteriore sospensione messa in atto dall'ATP nella giornata di venerdì, il torneo ATP 250 di Umago non si disputerà nel 2020. L’appuntamento storico con la terra rossa croata, inserito all’interno di una bellissima cornice marittima, salta dunque un giro per la prima volta da trent’anni.

L’organizzazione del torneo si definisce molto triste per la cancellazione dell’evento, ma rimarca il fatto che la salute e la sicurezza dei giocatori vengono al primo posto. L’edizione 2021 si svolgerà, dunque, dal 17 al 26 luglio.

Il torneo di Umago è stato vinto lo scorso anno dal serbo Dusan Lajovic; Salvatore Caruso si è fermato in semifinale, Stefano Travaglia ai quarti. Nell’albo d’oro figurano i nomi di Carlos Moya, Thomas Muster, Juan Carlos Ferrero, Dominic Thiem, Fabio Fognini e Marco Cecchinato.

