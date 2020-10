La rivincita della finale del Roland Garros 2020 potrebbe andare in scena a Vienna. L’organizzazione del torneo austriaco sogna di avere un ultimo atto tra Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il serbo ha già confermato la sua presenza (si tratta di un ritorno dopo 13 anni) , mentre lo spagnolo sta subendo un forte corteggiamento per poter essere in campo la prossima settimana nella capitale austriaca.