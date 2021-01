Brutto quarto d’ora per tutti gli appassionati di tennis, che sono già in ansia per il destino degli Australian Open, segnati dalla quarantena per più di settanta tennisti a causa di alcune positività nei voli in cui hanno preso parte per arrivare in Oceania. Nella giornata di mercoledì il giudice brasiliano Carlos Bernardes, dal 1990 in possesso del badge oro e che nella sua lunga carriera ha arbitrato le finali dell’US Open 2006 e 2008 e la finale di Wimbledon 2011, è stato colto da un infarto al View Hotel di Melbourne ed è stato trasportato tempestivamente nell’ospedale più vicino, come hanno testimoniato anche alcune foto scattate al momento. Fortunatamente le sue condizioni, a due giorni dall’attacco di cuore, non destano particolari preoccupazioni.