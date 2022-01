Era lecito aspettarsi una maratona per diversi motivi, e le previsioni sono state rispettate. Oscar Otte è un giocatore che negli Slam ha fatto faville nella scorsa stagione. In America si è spinto sino agli ottavi eliminando proprio Sonego al primo turno (in quel caso finì 6-7 7-5 7-6 7-6), oltre a un Andreas Seppi che veniva da due vittorie straordinarie. A Wimbledon aveva imbastito un grande show sul Centrale per dendo con Andy Murray sulla lunga distanza, mentre a Parigi, dopo essersi qualificato, si era trovato avanti di due set contro Zverev. Tre vittorie a livello challenger, ottenute a Ismaning, Ortisei e Bari, gli hanno spalancato le porte della Top 100.

Il primo parziale è all'insegna della tensione e del vento, molto fastidioso. Otte non perde mai l'occasione di mettere i piedi dentro il campo e anticipare in open stance togliendo il tempo all'avversario. Sonego appare un po' spaesato da questa intraprendenza; le pessime percentuali al servizio non lo aiutano di certo. Dal 2-2 pari Otte infila quattro game consecutivi e incamera il primo set.

Nel secondo parziale la musica cambia sin da subito, con Sonego che aumenta i giri e allunga subito sul 3-0. Otte è dotato di un servizio con un timing molto particolare: lancia la palla e la colpisce immediatamente, quando ancora sta salendo, un po' come faceva l'ucraino Alexandr Dolgopolov. Questo tipo di servizio è difficilmente interpretabile e leggibile, poichè minore è il tempo di reazione. Tuttavia Sonego è bravissimo a trovare dei riferimenti e intercettarlo con efficacia, il rendimento del tedesco crolla (29% di punti vinti con la seconda) e il torinese può finalmente trovare continuità in risposta. Si aggiudica il secondo 6-2 e il resto del match procede sulla stessa falsa riga.

Il copione è piuttosto semplice: Otte cerca assiduamente la via della rete appena ne ha occasione, ma anche quando ci riesce Sonego è spesso e volentieri chirurgico con i passanti. Quando gli scambi si allungano non c'è più partita, il torinese inizia a macinare punti con il dritto e a costringere il tedesco a un estenuante destra-sinistra che finisce per logorarlo. Il terzo e il quarto set sono a senso unico, costellati da isolati e sporadici tentativi di rientare in partita da parte di un Otte decisamente sfiduciato. Sonego conclude con 7 ace e 42 colpi vincenti nel tabellino.

Ai sedicesimi prenota uno tra Kecmanovic e Paul, che si sono inseriti nella porzione di tabellone lasciata sguarnita da Novak Djokovic. Poi presumibilmente potrebbe avere Monfils per andare nei quarti. Non la peggiore delle prospettive.

