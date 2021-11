Tennis

Tennis, Berrettini e Sinner in Top 10: i numeri di un evento storico per l'Italia

Solo una variazione nella Top 10 del ranking mondiale ATP, ma è quella che vale una pagina storica per l'Italtennis, con due suoi giocatori per la prima volta nella Top 10, visto che Jannik Sinner grazie alla semifinale nel "500" di Vienna guadagna altre due posizioni salendo al nono posto (nuovo best ranking) e aggiungendosi a Matteo Berrettini, stabile sulla settima poltrona.

00:01:38, un' ora fa