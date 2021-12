Anche se il suo 2021 è terminato con le lacrime prima di abbandonare le Finals – conquistate con merito – per il riacutizzarsi del problema agli addominali, resta un anno assolutamente da incorniciare per Matteo Berrettini con la prima finale in un Masters 1000 a Madrid, il primo titolo 500, la prima finale Slam a Wimbledon e il 7° posto nella classifica ATP che è valso la qualificazione al torneo dei Maestri.

“Sono guarito, l’infortunio per fortuna – tranquillizza tutti alla Gazzetta dello Sport - si è risolto piuttosto in fretta e ho potuto allenarmi molto bene durante queste settimane di pausa”.

Sempre alla Rosea ha parlato dell’aspetto più bello, per lui, dell’essere un tennista: “L’indipendenza. Poter scegliere il meglio per me stesso: se dovessi decidere di partire due mesi per un’isola deserta, nessuno potrebbe impedirmelo. Poi, la competizione: per un’agonista come me è adrenalina pura. Infine, avere reso migliore con il mio lavoro la vita delle persone che amo”. Poi ci sono anche gli aspetti più svantaggiosi della vita da sportivo ad alti livelli: “I lunghi periodi lontano dalla famiglia, dagli affetti, dagli amici. E la pressione di dover riconfermare il tuo valore di giocatore una settimana dopo l’altra”.

Tra gli affetti di cui parla Matteo alla Gazzetta c’è sicuramente la sua collega-fidanzata Ajla Tomljanovic, che può vantare un compagno campione anche ai fornelli: “Il cuoco sono sempre io. Anzi, ha preso l’abitudine di chiedermi i piatti che vuole e io eseguo. Mi sembra di stare a Masterchef”.

Sempre in tema ‘tempo libero’, Berrettini coltiva molteplici interessi come la lettura, il cinema e la muisca ma lui stesso ammette che “sui film ho un po’ mollato la presa e mi sto dedicando a “Peaky Blinders”, una serie tv che non avevo mai visto. E in questa fase, ai libri preferisco la musica per staccare dallo stress degli allenamenti. Sto ascoltando in loop “Noi, loro, gli altri” di Marracash. È molto introspettivo e mi ci ritrovo”.

Una frase che sentiremmo in loop, invece, è quella che lui rivela di essere stata la più bella che si è sentito dire fino a questo punto della sua carriera: “Mi hanno detto che ogni volta che gioco non è soltanto una partita di tennis. Che emoziono perché non nascondo mai quello che provo. Siamo umani, per fortuna”. Pura verità, Matteo.

