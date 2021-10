Intervenuto nel podcast tennistico dei colleghi di Eurosport Germania, Boris Becker ha toccato alcuni temi di attualità del mondo della racchetta. Dai vaccini in Australia a Djokovic, dal coach della Raducanu al cambio generazionale sul tennis maschile, qui i punti principali e il pensiero di Becker a riguardo.

Becker sul basso tasso di vaccinazione nel tennis

"I tennisti sono imprenditori di sé stessi, non giocano per una squadra e in generale - so di cosa parlo - sono spiriti liberi. Non ci piace essere incasellati. Ho visto i numeri comunicati dall’ATP e WTA e ovviamente sono rimasto sorpreso dal numero di giocatori di tennis non vaccinati. Se guardi in giro per il mondo, il numero di persone che sono state vaccinate continua ad aumentare – e questo penso che sia positivo. Secondo i rapporti anche due terzi dei giocatori della Premier League sono vaccinati. Credo semplicemente che un atleta debba tapparsi il naso e dirsi: se voglio continuare a fare il mio sport, prima o poi dovrò essere vaccinato o non sarò in grado di fare il mio sport. Poi posso capire che sia un fatto privato, posso anche capire che tu non sia d’accordo, ma ci sono delle regole. Molti atleti lo trovano difficile, ma è così. Il punto di vista di Novak sull'argomento ("Come essere umano, non devo dare alcuna informazione se sono stato vaccinato o meno.") lo capisco. Questo è un suo diritto, questa è la privacy, che deve essere protetta. Ma se vuole lavorare come tennista, purtroppo per lui ci sono delle regole per tutti i tennisti che vogliono andare in Australia: lo stato di Victoria richiede la prova della vaccinazione.Quello che vogliamo noi a quel punto diventa del tutto irrilevante. Se il governo australiano ha deciso così, c'è solo una soluzione”.

Boris Becker ai tempi in cui era l'allenatore di Novak Djokovic Credit Foto Getty Images

Becker su Raducanu alla ricerca di un allenatore

"È tutto molto bizzarro quando si tratta di cercare un allenatore (...) È già abbastanza difficile vincere un Grande Slam da adolescenti, quasi impossibile. Ma è molto più difficile mantenersi lì in alto ogni anno. Anche qui ho avuto un po' di esperienza, quindi posso comprendere appieno il mal di pancia di Emma Raducanu. Forse dovrebbe concentrarsi sulla ricerca di un vero allenatore. (...) Sarebbe importante per lei avere un allenatore esperto che abbia già avuto esperienza con giocatori o giocatrici al top. Il passaggio di crescita che deve fare adesso è quello di trovare costanza nei suoi risultati. A maggio si è diplomata al liceo, lo US Open è stato il suo secondo torneo del Grande Slam... e l’ha vinto. Questo è incredibile. La domanda più importante che si deve fare adesso è: chi è la mia guida, chi è la mia protezione?"

Becker sulla nuova era del tennis maschile

"Penso che il cambio della guardia sia già avvenuto. Non abbiamo un nuovo numero uno, quello è ancora Novak Djokovic. Ma Medvedev è il 2, Tsitsipas è il 3 e Zverev è il 4 – questo per me è già un cambio della guardia. Qualcosa è cambiato per davvero. Sono successe molte cose negli ultimi due anni e per me in realtà è solo questione di tempo prima che uno di questi tre diventi numero 1 il prossimo anno. Ovviamente dipende ancora da Djokovic, che resta il grande favorito, ma di certo Novak non sta diventando più giovane".

Becker su Nadal che sarebbe preoccupato per il futuro del tennis

"Quando Rafael Nadal parla di tennis, dobbiamo prima stare zitti e ascoltare. Non c'è molto meglio di Nadal quando si parla di tennis. Ma vedo già una varietà per il futuro - che si tratti di Tsitsipas, Medvedev, Zverev, Sinner o Alcaraz. Sono tutti giocatori diversi, quindi non riesco a capire bene il perché sia preoccupato. Non penso che il tennis sia in una situazione tragica, a me piacciono le nuove leve".

