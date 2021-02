Camila Giorgi metti i puntini sulle "i" rispetto ai temi d’attualità che la riguardano. In primis, le questioni di campo. Camila, infatti, è stato costretta al ritiro nel secondo turno del Yarra Valley Classic. L’azzurra aveva come avversaria la campionessa degli Australian Open 2020, Sofia Kenin e la prestazione era stata più che buona, pur perdendo il primo parziale 7-5. Sfortunatamente un problema alla coscia sinistra l’ha costretta al ritiro e ora le sue condizioni saranno da verificare in vista del Major australiano che prenderà il via l’8 febbraio. Ecco le sue parole a Ubitennis:

Allucinante mi sia fatta male in questo modo, perché la preparazione è stata ottima e durissima. Sei ore al giorno, senza eccezioni, eppure sono cose che capitano, spero la risonanza dia risposte confortanti“.

Camila è finita al centro dell’attenzione per alcuni scatti sui social che la ritraevano in intimo e che tanto hanno fatto parlare:

La moda è sempre stata la mia grande passione, lo sport mi piace tanto, ma la moda mi piace di più. Un chiodo fisso che mi è stato trasmesso sin da quando ero bimba. Le foto? Non c’entrano nulla, quei capi non sono parte del progetto. Nessun bisogno di giustificare alcunché, ci tengo a dire: ho a che fare con un fotografo professionista che sa come fare il proprio lavoro. Il tutto mi piace e mi gratifica. Mia mamma mi dice sempre ‘finché puoi mostrare il tuo corpo approfitta’, perché dopo non si può fare! Non sarò e non ho intenzione di essere la nuova Chiara Ferragni, anche se devo constatarne l’intelligenza mostrata nel creare ciò che ha creato. In ogni caso ho sempre preferito altri tipi di bellezza: Brigitte Bardot, per esempio, uno splendore unico nel suo genere“.

L’azzurra, comunque, l’occhio a qualcosa che vada oltre il tennis lo strizza:

"Non so cosa accadrà, non escludo che il mio futuro possa attraversare quell’ambito, ma non ci penso, perché al momento non è necessario pensarci. Le due cose possono anche andare di pari passo: le foto sui social di cui parlate tutti sono state scattate durante un paio di pomeriggi liberi nel corso della off season; una off season durissima, come vi dicevo, in cui mi sono sottoposta a carichi di lavoro davvero pesanti".

