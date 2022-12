Carla Suarez, ex tennista spagnola e collaboratrice di Eurosport Spagna, ha annunciato di essere incinta di tre mesi. Lei, assieme alla compagna Olga Garcia, intraprenderanno il percorso di maternità con grande entusiasmo. La ex numero sei del ranking WTA ha avuto la conferma da un'ecografia questo martedì. Una ricompensa di inestimabile valore dopo aver Una lieta notizia in casa WTA:, ex tennista spagnola e collaboratrice di Eurosport Spagna,. Lei, assieme alla compagna Olga Garcia, intraprenderanno il percorso di maternità con grande entusiasmo. La ex numero sei del ranking WTA ha avuto la conferma da un'ecografia questo martedì. Una ricompensa di inestimabile valore dopo aver combattuto e vinto contro il linfoma di Hodgkin , che l'aveva tenuta lontano dai campi per tutto il 2020. Poi il ritorno nel circuito e il ritiro nel novembre 2021. Ora è tempo di costruire una famiglia. Di seguito la lettera di Carla Suarez.

Ad

L'annuncio di Carla Suarez

Tennis Tennis Australia snobba Kyrgios, lui si sfoga: "Non me ne frega un..." 38 MINUTI FA

"Volevamo annunciare che sono incinta di tre mesi. Sono dodici settimane di enorme gioia per portare una nuova vita nel mondo. Sia io che Olga García, la mia compagna, sentiamo un'enorme responsabilità, è un grande orgoglio per avere fatto questo passo ed ero entusiasta di condividerlo con tutti voi.

Questo martedì siamo andate a fare l'ecografia del primo trimestre, per verificare che la gravidanza stia procedendo per il verso giusto. Fortunatamente, il team medico ha confermato che il processo di gestazione si sta sviluppando in modo del tutto normale. Questa è una notizia fantastica per noi e ci riempie di speranza per il prossimo futuro.

Non sappiamo ancora il sesso del bambino. Ciò che conta di più per noi in questo momento, come per tutte le persone che stanno affrontando questo momento, è che la gravidanza proceda senza complicazioni e che il bambino sia in perfette condizioni.

Olga e io volevamo davvero poter allargare la famiglia. Dopo il mio ritiro dallo sport, entrambi ancora giovani, abbiamo pensato che fosse il momento ideale per affrontare un percorso che ci riempie di gioia ed entusiasmo. Siamo molto entusiasti di quello che stiamo vivendo e di tutte le esperienze che speriamo di vivere presto.

Se tutto va come previsto dai medici, dovremmo arrivare a fine giugno. Non vediamo l'ora di quel momento. Grazie mille a tutti per l'amore".

Carla Suarez

Wilander: "Lo stile di Carla Suarez Navarro ci mancherà"

Tennis Il ritorno di Zverev, il doppio Tsitsipas-Kyrgios, la vittoria di Fritz 42 MINUTI FA