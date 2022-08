La Gazzetta dello Sport, ha intervistato lo spagnolo Carlos Alcaraz, con cui ha parlato del suo Federica Cocchi, de, ha intervistato lo spagnolo, con cui ha parlato del suo dualismo con Jannik Sinner e, più in generale, degli ultimi confronti con i tennisti italiani, nonché della sua marcia di avvicinamento agli US Open.

Così l’iberico: “Gli italiani mi hanno dato qualche dispiacere di troppo ultimamente. Prima Berrettini, poi Musetti e due volte Sinner. Sono giocatori tutti molto forti e con caratteristiche completamente differenti. Mi hanno dato davvero del filo da torcere, anche se in alcuni casi la vittoria mi è mancata per qualche piccolo dettaglio“.

Sugli Azzurri: “Sinner è sicuramente quello che più mi ha sorpreso. Contro Berrettini sapevo a cosa sarei andato incontro, conoscevo il suo stile, con Musetti uguale. Jannik però mi ha sorpreso: per il modo di stare in campo e per il livello di aggressività che riesce a esprimere in ogni scambio. In campo ci diamo battaglia ma fuori siamo tutti amici“.

Prosegue la marcia di avvicinamento agli US Open: “Ora andiamo in America, lì ho vinto Miami e fatto semifinale a Indian Wells, l’obiettivo è giocare al massimo livello possibile e guadagnare tanti punti. E poi ci sono gli US Open: a New York voglio fare quel che non mi è riuscito negli altri Slam, ovvero andare oltre i quarti“.

Sulla possibilità di vincere il primo Slam: “Penso di esserci abbastanza vicino, visto che ho raggiunto i quarti. Fino ad ora mi è mancato qualcosa, magari un po’ di esperienza nei match 3 set su 5, ma non sono lontano dall’arrivarci. Non ho una preferenza su quale vincere prima. Non mi sembra il caso di fare lo schizzinoso sui titoli Slam“.

