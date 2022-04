Carlos Alcaraz è Corriere della Sera. Ecco le sue parole: Grazie al successo a Rio de Janeiro e, soprattutto, a Miami, l'uomo del momento nel mondo del tennis . Il nuovo numero 11 Atp al posto di Jannik Sinner ha rilasciato un'intervista al. Ecco le sue parole:

"L’ingresso all’accademia di Villena di Juan Carlos Ferrero, che poi è diventato il mio coach, mi ha cambiato la vita. Lì mi sono evoluto: ho messo su muscoli, sono cresciuto, sono diventato più duro sul campo. Essere seguito da un ex professionista che ha fatto le cose ad alto livello prima di me è un punto a mio favore".

Ad

Sul calcio e sul tifo

WTA, Charleston Jasmine Paolini liquida Gabriela Lee e si regala Jessica Pegula 12 ORE FA

"Fino ai dieci anni ho giocato a calcio a cinque, ma da lì a fare il calciatore ce ne passa. Oggi tifo Real Madrid".

Sui paragoni con Nadal

"Sui social, da un paio d’anni, è tutto un paragone. Io cerco di non farmi distrarre troppo: penso a me, al mio tennis, ai miei miglioramenti. Lo riconosco, come non nego che i consigli e i complimenti di Rafa fanno sempre piacere. Ma io sono di Murcia, lui di Maiorca, lui è mancino e io no, io da bambino ero tutto tranne che un guerriero: ero mingherlino, piccoletto, poco potente. L’opposto di Nadal…?".

Sul tennis italiano

"Jannik è forte. È un top 10, ha vinto 5 titoli, non è tanto significativo che io l’abbia battuto né che l’abbia scavalcato in classifica. Ogni match ha storia a sé. Sognavo di ritrovarmi nella sua posizione, dopo Miami sono addirittura davanti a lui. È molto forte anche Berrettini, da cui ho perso a Melbourne. Ecco, rispetto a Jannik, il servizio di Matteo è una bomba".

Carlos Alcaraz e Alex Corretja Credit Foto Getty Images

Alex Corretja sui margini di miglioramento e gli obiettivi di Alcaraz

"Il suo carattere è la sua forza: è molto aggressivo. Il suo dritto è fortissimo e il suo rovescio è molto migliorato: gioca piatto e può cambiare impugnatura per andare lungolinea. Sta migliorando anche il servizio: è la parte in cui ha grandi margini. È coraggioso, gli piace attaccare, ma gli piace anche difendere. Può vincere il Roland Garros. Sarà tra i primi 3/4 a giocarsi il torneo. Bisogna vedere come andrà la stagione sulla terra battuta, ma sicuramente, in questo momento, a nessuno piace giocare contro di lui, perché sa che soffrirà".

Chris Evert, Getty Images Credit Foto Getty Images

Chris Evert su Alcaraz

"Penso che avere fiducia e consapevolezza nei propri mezzi sia la qualità di un campione. Tutti i grandi campioni, come Federer, Nadal, Navratilova e Graf, le hanno. Tutti vediamo le caratteristiche tangibili come la potenza, il controllo e la variazione dei colpi, ma sono le doti intangibili a fare la differenza a quei livelli".

Berrettini: "Alcaraz impressionante, alla sua età non avevo punti ATP"

Tennis I 98 anni di Stanislawski: dalla guerra all'incontro con Radwanska 18 ORE FA