A Parma, per quanto riguarda l’ATP Challenger II 2020 di tennis , oggi, giovedì 5 novembre , si è giocato l’ ottavo di finale del tabellone di singolare maschile che ha visto il derby azzurro tra Lorenzo Musetti , testa di serie numero 4, e Roberto Marcora , con quest’ultimo uscito vincitore per 3-6 6-3 6-4 in due ore di gioco.

Nel primo set Marcora non sfrutta due palle break consecutive in apertura e paga dazio: nel sesto game Musetti riesce infatti a strappargli il servizio alla terza occasione, dopo essere risalito dal 40-15 con l’avversario in battuta. Al primo set point il numero 4 del tabellone chiude per 6-3 in 37 minuti.