Aveva appena festeggiato la prima vittoria in carriera a livello Challenger Luca Nardi. A Parma il talento pesarese classe 2003 si era imposto con il punteggio di 7-5 5-7 6-4 su un altro azzurro di belle speranze, Giulio Zeppieri. Questa volta arriva un ko, contro l'americano Cressy per 6-3 7-6(4), ma non prima di sfoderare il colpo del giorno, una prodezza di rara bellezza.