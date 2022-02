Jannik Sinner e il suo coach Riccardo Piatti che lavoravano insieme da circa 8 anni. Il rapporto è stato bruscamente interrotto dopo l'eliminazione ai quarti di finale degli Australian Open, con il bolzanino uscito per mano di super coach da affiancare a Piatti, ma Sinner ha voluto chiudere del tutto con il suo, ormai ex, allenatore. Tanti i punti in disaccordo tra i due, come riportato dal Corriere della Sera, dalla programmazione dei tornei da giocare alla rinuncia di Tokyo per le ultime Olimpiadi. Ormai un rapporto insanabile. E adesso? Ormai è finita. Dopo l'indiscrezione di qualche giorno fa , si è conclusa la collaborazione tra il tennistae il suo coachche lavoravano insieme da circa 8 anni. Il rapporto è stato bruscamente interrotto dopo l'eliminazione ai quarti di finale degli Australian Open, con il bolzanino uscito per mano di Tsitsipas con un netto 3-0 . Si parlava già dida affiancare a Piatti, ma Sinner ha voluto chiudere del tutto con il suo, ormai ex, allenatore. Tanti i punti in disaccordo tra i due, come riportato dal, dalla programmazione dei tornei da giocare allaper le ultime Olimpiadi. Ormai un rapporto insanabile. E adesso?

Vagnozzi seguirà (per ora) Sinner

Ad

Simone Vagnozzi che già faceva parte del suo staff tecnico e con cui si allenava a Montecarlo. Lo “accompagnerà” alla sua ripresa, al torneo di Dubai, ATP 500 Marco Cecchinato, quando il siciliano raggiunse la semifinale del Roland Garros nel 2018 e il suo best ranking (n° 16 del mondo). Lo seguirà per tutta la stagione 'americana' con i Master 1000 di oltreoceano, prima dell'arrivo del Super coach. Per i prossimi tornei verrà affiancato dache già faceva parte del suo staff tecnico e con cui si allenava a Montecarlo. Lo “accompagnerà” alla sua ripresa, al torneo di Dubai, ATP 500 dove debutterà anche Djokovic . Vagnozzi, tecnico marchigiano, che fece un ottimo lavoro con, quando il siciliano raggiunse la semifinale dele il suo best ranking (n° 16 del mondo). Lo seguirà per tutta la stagione 'americana' con i Master 1000 di oltreoceano, prima dell'arrivo del

Tennis Sinner, come cambia l'angolo senza Piatti: Norman nel nuovo staff? IERI A 09:59

Sinner attacca, Tsitsipas si inventa il numero: che passante del greco

Magico Sinner! Passante in corsa da urlo, Tsitsipas trafitto

Chi è Magnus Norman

Il Super coach ci sarà e sarà Magnus Norman, ex tennista svedese che ha concluso la sua carriera nel 2004. Nel suo palmarès c'è una Coppa Davis nel 1998, il 2° posto nel ranking mondiale, e ha disputato una finale del Roland Garros nel 2000 quando perse in quattro set contro il brasiliano Gustavo Kuerten. Negli ultimi anni Norman è stato allenatore di Robin Söderling, con lo svedese che ha giocato due finali del Roland Garros nel 2009 e nel 2010. Passato poi con Wawrinka, lo svizzero cambiò marcia andando a vincere tra il 2014 e il 2016 tre Slam: l'Australian Open nel 2014, il Roland Garros nel 2015 e gli US Open nel 2016.

Magnus Norman in allenamento con Stan Wawrinka Credit Foto Getty Images

Cosa ha detto Wawrinka di Norman

Dal 2020 Norman non è più l'allenatore di Wawrinka, ma lo svizzero non ha mancato di salutare il suo tecnico per i grandissimi risultati raggiunti negli ultimi anni. Tra questi anche il 3° posto nel ranking ATP.

Voglio ringraziarlo pubblicamente per tutto il suo duro lavoro dedizione e impegno nel fare di me un giocatore migliore nel corso degli anni. Vincere 3 Grand Slam è stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita e non avrei potuto farlo senza di lui. Gli auguro tutto il meglio per il prossimo capitolo della sua vita! Abbiamo raggiunto insieme l’apice di questo sport e voglio ringraziarlo per avermi aiutato a vincere tutto ciò che ho sempre sognato di vincere. È stato un grande allenatore, amico e mentore e sarà sempre un caro amico

Non è un "torneo meraviglioso" quello di Sinner: deve crescere

Tennis Sinner e coach Piatti vicini all'addio: a giorni l'annuncio? 11/02/2022 A 19:10