Jannik Sinner e Riccardo Piatti hanno reso pubblica la loro separazione professionale dopo circa 8 anni. Il rapporto è stato bruscamente interrotto dopo l'eliminazione ai quarti di finale degli Australian Open. Simone Vagnozzi come suo nuovo coach, anche se la notizia era conosciuta ai più da mesi, considerando che l'ex allenatore di Cecchinato lavorava già con Sinner da tempo durante i periodi di permanenza a Montecarlo. Ora è ufficiale:hanno reso pubblica la loro separazione professionale dopo circa 8 anni. Il rapporto è stato bruscamente interrotto dopo l'eliminazione ai quarti di finale degli Australian Open. A distanza di 24 ore l'altoatesino ha nominatocome suo nuovo coach, anche se la notizia era conosciuta ai più da mesi, considerando che l'ex allenatore di Cecchinato lavorava già con Sinner da tempo durante i periodi di permanenza a Montecarlo.

Sinner, urlo liberatorio a fine 1° set: chiede calma al suo angolo

Chi è Simone Vagnozzi, il nuovo coach di Sinner

Classe 1983, allievo di Max Sartori, Simone Vagnozzi è cresciuto nella stessa nidiata di giocatori azzurri di buon livello formata da Andreas Seppi e Karin Knapp. Da giocatore è entrato nel tabellone principale in 3 Slam su 4 in doppio (Roland Garros, US Open e Wimbledon), ma non andando mai oltre il primo turno. Nel corso della sua carriera ha intrapreso un legame molto stretto con l’attuale manager di Sinner, Alex Vittur. Era stato proprio Vittur a presentare Sinner a Sartori, che a sua volta lo aveva segnalato a Piatti.

Chiusa a 32 anni la sua carriera da giocatore, Vagnozzi a fine 2016 intraprende la carriera di tecnico di Marco Cecchinato che sotto la sua guida passa dal 180° posto del ranking al 16°, raggiungendo la semifinale del Roland Garros nel 2018 e aggiudicandosi 3 titoli ATP (Umago, Budapest e Buenos Aires). La crisi di risultati del 2019 porta alla separazione e quello stesso anno Vagnozzi passa nel team di Stefano Travaglia. Sotto la sua guida, il tennista marchigiano (concittadino, i due sono di Ascoli Piceno) entra per la prima volta nella top100 e nel febbraio 2021 raggiunge il 60º posto della classifica ATP. Dopo una serie di risultati negativi nel maggio dello scorso anno il rapporto viene interrotto. Ora il nuovo inizio con Jannik Sinner per provare a scalare la topten mondiale (resta da capire se saranno affiancate altre figure, si parla molto di Magnus Norman). Con ogni probabilità vedremo Vagnozzi nel box dell’altoatesino già nel torneo ATP 500 di Dubai dove il classe 2001 risulta regolarmente iscritto. Si parte il 21 febbraio.

Sinner si sbottona: "McEnroe? Mi potrebbe aiutare nel gioco a rete"

