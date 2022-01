Chris Evert ha annunciato sui propri canali social di aver ricevuto una diagnosi di cancro alle ovaie di primo stadio. Questo il messaggio che la grande campionessa, ex numero 1 al mondo e vincitrice di 18 titoli Slam tra il 1974 e il 1986, ha voluto mandare ai propri fan: “Voglio condividere con voi la notizia che ho un cancro alle ovaie di primo stadio in modo da provare ad usare la mia storia per aiutare altri. Mi sento molto fortunata che sia stato diagnosticato così presto e sono ottimista sui risultati della chemioterapia”. Il mondo del tennis è stato colpito oggi da una notizia choc:ha annunciato sui propri canali social di aver ricevuto una diagnosi di cancro alle ovaie di primo stadio. Questo il messaggio che la grande campionessa, ex numero 1 al mondo e vincitrice di 18 titoli Slam tra il 1974 e il 1986, ha voluto mandare ai propri fan: “

Evert ha poi continuato: “Grazie a tutti per aver rispettato la mia privacy e le mie necessità di focalizzarmi sulla mia salute e sulle mie cure. Mi vedrete qualche volta da casa in collegamento con ESPN per la copertura degli Australian Open. La situazione, già molto delicata di per sé, assume dei connotati anche più pesanti considerando che la campionessa ha perso la sorella Jeanne appena due anni fa per la stessa malattia. Chris ha però detto di trovare forza proprio pensando a lei, che la accompagna nella sua terapia.

