La vicinanza a tematiche sociali è cosa nota, nonostante la vicenda Covid-19 abbia minato alla sua immagine. Nole Djokovic, però, non perde mai occasione per mettere in campo tutta la sua umanità in gesti che da un campione della sua caratura producono sempre una grande eco.

Ad

In occasione dell’ATP 250 di Tel Aviv, dove il serbo ha raggiunto la finale contro Marin Čilić, ha affrontato un allenamento insolito. Una sfida di tennis in carrozzina ripresa dai canali social del torneo. Un bel momento, che sensibilizza una disciplina inclusiva come questa a poche ora dal match che varrebbe il terzo titolo stagionale per Nole. Non è la prima volta che Djokovic si presta al wheelchair tennis, dato che agli Australian Open 2017 si confrontò col campionissimo australiano Dylan Alcott.

ATP, Tel Aviv Djokovic conquista la finale: piegato in due set Safiullin 18 ORE FA

"A Federer saranno fischiate le orecchie?": che passante di Djokovic!

ATP, Tel Aviv Djokovic non sbaglia, Pospisil si arrende in 2 set: Nole in semifinale IERI ALLE 15:42