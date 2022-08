Franco Agamenone e Giulio Zeppieri in quel di Umago, ma anche il solito Jannik Sinner poi campione in Croazia, o Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini settimana scorsa. E poi Fabio Fognini e Simone Bolelli in doppio, attualmente all’ottavo posto della Race e in piena corsa per un posto alle ATP Finals di Torino. Il tennis italiano maschile scoppia di salute. Per un momento storico della racchetta azzurra in cui mai si era vista una così ampia quantità di tennisti a così ‘buon livello’.

Se è infatti vero che a Berrettini e Sinner l’opinione pubblica si è ormai sostanzialmente abituata, con tennisti spesso stabilmente alla seconda settimana dei tornei dello slam o nelle fasi decisive degli altri eventi, è tutto il “sottobosco” italiano a dare una certa sostanza al movimento. Il torneo di Umago, da questo punto di vista, è stato un esempio perfetto. Un torneo chiaramente “minore” per la sua caratura dovuta alla superficie in correlazione alla connotazione in calendario – i più, in sostanza, stanno pensando da tempo al cemento americano – ma nell’ultimo, consueto atto della terra rossa europea prima dello switch definitivo alla stagione del cemento – prima outdoor e poi indoor – l’Italia ha definitivamente scoperto quella quantità tra giovani promesse e atleti già più affermarti che da qualche tempo pare averla messa al centro della mappa della racchetta mondiale.

Ad

Franco Agamenone Credit Foto Imago

ATP, Umag Sinner batte Alcaraz a Umago: gli highlights della finale 2 ORE FA

Suona piuttosto strano. Fino a poco più un decennio fa, quando l’umile cronista che vi scrive queste righe iniziava ad approcciare in loco i tornei dello slam, era sostanzialmente un evento centrare la seconda settimana. Qualche exploit di Andreas Seppi in Australia, piuttosto che la crescita del talento di Fabio Fognini. Poco, pochissimo altro. Per anni sono stati Andreas e Fabio gli interpreti di punta di una racchetta azzurra che faticava a trovare il suo spazio; evidentemente però, il traino di un’epoca che iniziava a contestualizzarsi come clamorosa – l’esplosione di Djokovic e il successivo arrivo di Murray alla già straordinaria rivalità Federer-Nadal – faceva da cassa di risonanza allo sport per tutta una serie di giovani ragazzini italiani evidentemente attratti dalle gesta di questi campioni.

A oggi, metà stagione 2022, la classifica mondiale maschile vede una quantità enorme di buoni tennisti azzurri. Se i ragazzi in Top100 ormai li conosciamo tutti, da Sinner a Berrettini passando per Musetti, Fognini e Sonego, l’Italia del tennis ha anche un enorme bacino di giocatori che viaggiano tra la posizione n°100 e la 220; quest’ultima quella buona, in sostanza, per accedere al torneo di qualificazione di uno slam. A oggi sono ben 17 gli azzurri qui dentro. Li elenchiamo con piacere.

Franco Agamenone (ATP 108, età 29 anni)

Giulio Zeppieri (ATP 135 – 20 anni)

Flavio Cobolli (ATP 137 – 20 anni)

Marco Cecchinato (ATP 139 – 29 anni)

Francesco Passaro (ATP 146 – 21 anni)

Gianluca Mager (ATP 165 – 27 anni)

Luca Nardi (ATP 168 – 18 anni)

Luciano Darderi (ATP 173 – 20 anni)

Andrea Pellegrino (ATP 174 – 25 anni)

Stefano Travaglia (ATP 176 – 30 anni)

Andreas Seppi (ATP 179 – 38 anni)

Andrea Arnaboldi (ATP 191, 34 anni)

Riccardo Bonadio (ATP 192 – 29 anni)

Francesco Maestrelli (ATP 205 – 19 anni)

Andrea Vavassori (ATP 209 – 27 anni)

Matteo Arnaldi (ATP 214 – 21 anni)

Gian Marco Moroni (ATP 221 – 24 anni)

Su 17 tennisti elencati solo tre – Travaglia, Arnaboldi e Seppi – hanno superato i 30 anni. E sebbene qualcuno ormai si avvicini a quel ‘marker temporale’ per tirare una riga tra sogno e realtà, quel famoso ‘sottobosco azzurro’ cui facevamo riferimento che è venuto fuori palese durante il torneo di Umago, è in realtà il vero parametro da prendere in considerazione quando si parla di ‘movimento’. Da questo punto di vista, invece, è piuttosto emblematica il dato sui 'Next-gen', ossia i tennisti non ancora 21enni in teoria in corsa per un posto a Milano. Se Sinner è secondo e Musetti è terzo in questa classifica, il dato impressionante è proprio in 8 italiani nelle prime 16 posizioni: di fatto la metà! Qui dentro ci sono anche Passaro (10 nella Race to Milan), Zeppieri (12), Nardi (13), Cobolli (14), Darderi (15) e Maesterlli (16)

Non è un caso poi se in stagione a livello di tornei ATP l’Italia abbia messo in 7 occasioni almeno un semifinalista. Meglio solo gli Stati Uniti, con 9 tennisti. E il bacino d’utenza da dove pescare – 332 milioni di persone contro i 59 milioni del nostro Paese – non è esattamente lo stesso.

Insomma, il tennis italiano non è mai parso così in salute come in questo preciso momento storico, frutto evidentemente di una serie di combinazioni e di un momento storico per la disciplina che ha esaltato la racchetta nel nostro Paese. Non resta che goderselo. In attesa che la crescita di qualcuno di questi ragazzi – Giulio Zeppieri l’ultima scoperta – possa continuare a protrarsi.

Alcaraz verso Sinner: "Tifo contro? Non mi importa. Zeppieri mi ha sorpreso"

ATP, Umag Alcaraz: "La rivalità tra me e Sinner è il futuro del tennis" 7 ORE FA