Matteo Berrettini ha dovuto Gazzetta dello Sport, l’azzurro dovrebbe fare i conti con una diagnosi che parla di fascite plantare con un importante versamento intrarticolare. Se tutto fosse confermato, si dovrebbe anche decidere se procedere con una terapia conservativa o se ricorrere a un intervento chirurgico. ha dovuto rinunciare al torneo ATP 500 di Vienna a causa di un problema al piede sinistro, già riscontrato nella finale persa domenica pomeriggio a Napoli contro Lorenzo Musetti. Il tennista romano rischia di saltare anche la Coppa Davis in programma tra un mese: stando a quanto ha ricostruito lacon un importante versamento intrarticolare. Se tutto fosse confermato, si dovrebbe anche decidere se procedere con una terapia conservativa o se ricorrere a un intervento chirurgico.

L’ultima annata agonistica di Matteo Berrettini è stata decisamente travagliata dal punto di vista fisico. A ottobre 2021 il romano riscontrò dei fastidi al collo e alla schiena che lo costrinsero a saltare il Masters 1000 di Parigi Bercy. Un mese dopo partecipò alle ATP Finals, ma nel corso del primo match accusò un fastidio agli addominali. Raggiunse poi la semifinale agli Australian Open, ma a febbraio andò nuovamente ko con gli addominali a Indian Wells e a marzo si operò alla mano destra. L’azzurro rientrò a giugno, vincendo il Queen’s, ma poi dovette saltare Wimbledon per una positività al Covid. Si distinse agli US Open, poi a settembre fece bene in Coppa Davis e ora questo nuovo stop.

GLI INFORTUNI DI BERRETTINI nell'ultimo anno

Ottobre 2021: collo e schiena

Novembre 2021: addominali

Febbraio 2022: addominali

Marzo 2022: operazione alla mano destra

Giugno 2022: Covid

Ottobre 2022: dolori al piede sinistro

